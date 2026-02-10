Prima della partita di Coppa Italia contro il Como, Giovanni Manna parla di squadra e allenatore. Dice che hanno un grande gruppo e che l’allenatore è straordinario. Le sue parole arrivano mentre si avvicina il momento della sfida, con i tifosi che sperano in una buona prestazione.

In attesa della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Como, le parole di Giovanni Manna rilasciate ai microfoni di Mediaset offrono una lettura chiara dei temi principali che accompagnano il match dei quarti di finale della stagione 20252026. l’intervento si concentra sull’andamento recente della squadra, sulle scelte in chiave mercato e sulle condizioni della rosa, con una cornice di determinazione e obiettivo conclamato di crescita. è stato evidenziato che il Como non ha giocato nel weekend, circostanza considerata parte delle dinamiche competitive e non attribuibile alla squadra. la competizione resta di grande valore e la squadra si prepara a valorizzare ogni minuto in campo, puntando a una semifinale prestigiosa e alla massima dedizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Napoli, Manna pre partita: « tutto, abbiamo un grande gruppo e un allenatore straordinario»

Manna a Mediaset: Grande gruppo e allenatore vero! Giovane e Alisson? Margini di crescita, li aspettiamoNel pre-partita di Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Mediaset: Non abbiamo alibi, ... tuttonapoli.net

Manna: Vi spiego perché abbiamo preso Alisson e Giovane. Coppa Italia? Vogliamo andare avantiManna: Perché abbiamo preso Alisson e Giovane Le parole di Manna: Fa parte del gioco se il Como non ha potuto giocare, non è colpa loro e noi non cerchiamo alibi. E' una partita importante e ci ... areanapoli.it

