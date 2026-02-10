Napoli cuore da trapiantare in un bambino arrivato col ghiaccio sbagliato | sei persone indagate

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda del cuore che doveva essere trapiantato a un bambino di 2 anni, Tommaso. Il cuore era arrivato in condizioni non adatte, con il ghiaccio sbagliato. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati per colpa medica. La famiglia del piccolo si è rivolta alle autorità, mentre i medici cercano di capire cosa sia andato storto in questa operazione che avrebbe potuto salvare la vita del bambino.

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per colpa medica sul caso del cuore arrivato in condizioni non idonee al trapianto destinato al piccolo Tommaso, bimbo di due anni e tre mesi affetto da una grave patologia cardiaca. Il fascicolo è seguito dalla sezione "Colpe mediche", coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, e punta a verificare eventuali omissioni o errori nelle procedure sanitarie. L'indagine partenopea si affianca a quelle avviate dalla Procura di Napoli, oltre all'accertamento amministrativo interno all'ospedale Monaldi, per ricostruire quanto accaduto il 23 dicembre, in poche ore decisive.

