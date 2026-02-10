Napoli-Como quarti di finale tra sogni di gloria e il tabù di Conte | McTominay dà forfait

Questa sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como di Cesc Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. La partita si presenta come una sfida tra le speranze di andare avanti e il peso della storia, che per il Napoli rappresenta un ostacolo da superare. A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio, i tifosi sono già in fermento, mentre il tecnico napoletano deve fare a meno di McTominay, che ha dato forfait all’ultimo momento.

Il peso della storia contro la fame di riscatto. Questa sera, alle ore 21:00, lo stadio Diego Armando Maradona si trasforma nel teatro di una sfida che profuma di epica sportiva: il Napoli di Antonio Conte riceve il Como di Cesc Fabregas per i quarti di finale di Coppa Italia. Se per gli azzurri la competizione rappresenta l’ancora di salvezza per dare un senso a una stagione segnata dall’addio prematuro all’Europa, per i lariani il match ha il sapore della leggenda. Sono passati esattamente quarant’anni dall’ultima semifinale raggiunta dal club lombardo, un traguardo che oggi Fabregas insegue con la forza di un gruppo rigenerato e, soprattutto, decisamente più riposato rispetto agli avversari. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli-Como, quarti di finale tra sogni di gloria e il tabù di Conte: McTominay dà forfait Approfondimenti su Napoli Como Napoli-Como di Coppa, Conte sfida Fabregas tra tensioni e turnover: McTominay va verso il forfait Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia. Napoli-Como: Calzona studia la formazione per i quarti di Coppa Italia, McTominay in panchina per preservarlo. Questa sera Napoli e Como si affrontano nei quarti di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Napoli Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Pronostico Napoli-Como quote quarti finale Coppa Italia; Napoli-Como | Info Settore ospiti. Napoli-Como live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie sul match di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Napoli-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniNapoli-Como è uno dei quarti di finale di Coppa Italia: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d'inizio alle 21:00, diretta in chiaro ... fanpage.it NAPOLI, OCCHIO AL COMO: L'ANNUNCIO IN DIRETTA ALLA VIGILIA facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como x.com

