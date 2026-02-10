Il Como si prepara alla sfida contro il Napoli, con il tecnico Manna che difende la squadra. «Non è colpa di nessuno se non abbiamo giocato», dice, sottolineando l’attaccamento alla competizione e la volontà di passare il turno. I giocatori sono motivati e vogliono dimostrare il loro valore in campo.

«Non è colpa di nessuno se il Como non ha giocato. Teniamo a questa competizione e vogliamo passare il turno. Daremo tutto e siamo abituati a giocare un po' rimaneggiati. Il nostro mercato è stato complicato e come società abbiamo scelto di puntare su due ragazzi giovani che hanno potenzialità di crescita», ha detto il ds Manna ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Coppa Italia di questa sera. «Vogliamo vederli, ma li aspettiamo. A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. Mi piacerebbe non aver avuto tutti questi infortuni. Avrei voluto confrontarmi con gli altri con la rosa al completo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Como, Manna: «Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero»

Approfondimenti su Napoli Como

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli-Como live dalle 21, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Fabregas; Criscitiello: Manna non è pronto per una piazza come Napoli, ha bruciato 100 milioni, poi critica Conte; Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al Napoli; Il vero calciomercato del Napoli l'ha indirizzato anche lo staff medico.

Napoli-Como, Manna: «Abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero»«Non è colpa di nessuno se il Como non ha giocato. Teniamo a questa competizione e vogliamo passare il turno. Daremo tutto e siamo abituati a giocare un po' rimaneggiati. ilmattino.it

Napoli-Como live dalle 21, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e FabregasDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... leggo.it

Non solo l'attesa per Napoli-Como: al Maradona spunta anche la protesta della Curva A "Trasferte vietate, torti arbitrali e mercato bloccato, MA NESSUNO PARLA", quanto scritto sul volantino firmato dagli Ultras della Curva azzurra COSA NE PENSATE - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com