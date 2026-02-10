Napoli-Como Manna | Abbiamo avuto infortuni anormali Volevamo competere con tutta la squadra

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato appena prima della partita di Coppa Italia tra Napoli e Como. Ha detto che la squadra ha avuto infortuni anormali e che voleva comunque competere con tutte le forze. Manna ha parlato di un momento difficile, ma senza rinunciare alla voglia di fare bene. La partita inizia tra pochi minuti e i tifosi sono curiosi di vedere come i lombardi affronteranno questa sfida.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il dirigente partenopeo si è concentrato nuovamente sul tema degli infortuni ed è tornato sul mercato invernale da poco concluso. Napoli-Como: Manna torna a parlare degli infortuni. Nel pre partita di Napoli-Como, il ds Giovanni Manna ha parlato della situazione attuale degli azzurri, concentrandosi in primis sull’importanza della Coppa Italia: “Non è colpa nostra né loro se abbiamo giocato e loro no. Non cerchiamo alibi. Ci giochiamo una semifinale prestigiosa per poi giocare con l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

