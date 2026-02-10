Questa sera il Napoli affronta il Como nei quarti di Coppa Italia alle 21:00 su Italia 1. Antonio Conte decide di puntare sui giovani, rinnovando la formazione per far fronte all’emergenza infortuni. La partita si preannuncia intensa e piena di sorprese, con il tecnico che vuole sfruttare questa occasione per testare nuovi talenti.

LE SCELTE E LA DIRETTA. Per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como (stasera ore 21:00, diretta Italia 1 ), Antonio Conte rivoluziona il Napoli a causa dell’emergenza infortuni. In attacco, a supporto di Hojlund, agiranno i giovani Giovane e Vergara, con Beukema che torna titolare in difesa. Il Como di Fabregas risponde con i titolarissimi, riposati dopo il turno di stop in campionato. Attenzione massima al regolamento: in caso di parità al 90?, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi gioca titolare in Napoli-Como, dove vederla e ci sono i supplementari?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Como, le scelte definitive: Conte lancia i giovani. Orario, TV e la regola sui rigori

Approfondimenti su Napoli Como

Questa sera il Napoli sfida il Como nei quarti di Coppa Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni: le possibili scelte di Conte e Fabregas; Coppa Italia, Napoli-Como: scelta la sestina arbitrale; Scelta la designazione arbitrale per Napoli-Como; Napoli-Como, Fabregas tutela i suoi ragazzi: la scelta inusuale.

Napoli-Como, quarti di Coppa Italia: le scelte di ConteForzAzzurri.net - Napoli-Como, quarti di Coppa Italia: le scelte di Conte Il Napoli si gioca questa sera l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Al Stadio Diego Armando ... forzazzurri.net

Napoli-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaNapoli e Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: formazioni, assenze, curiosità e dove seguire la diretta TV e streaming per scoprire chi accede alla semifinale. movieplayer.it

#Napoli-#Como calcio d'inizio alle ore 21:00. LIVE su AreaNapoli.it partire dalle 19:00. Quali sono le tue sensazioni sul match di Coppa Italia - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com