Napoli-Como espulsione mancata per Ramon? L’episodio fa discutere

Nel primo tempo di Napoli-Como si è acceso un vivace dibattito dopo un episodio controverso. Ramon era in possesso del pallone, ma l’arbitro non ha fischiato l’espulsione nonostante le proteste. La decisione ha scatenato reazioni tra tifosi e commentatori, lasciando tutti a chiedersi se davvero ci fosse un fallo da rigore o un cartellino rosso da mostrare. La partita continua, ma l’episodio rimane al centro delle discussioni.

Il primo tempo di Napoli-Como si chiude con un risultato a sorpresa e con una protesta che accende il dibattito. Al Maradona gli azzurri vanno all'intervallo sotto 0-1, ma a far discutere è soprattutto un episodio avvenuto nei minuti finali della prima frazione. Un intervento di Jacobo Ramon su Rasmus Hojlund, lanciato verso la porta difesa da Butez, ha scatenato le proteste del Napoli. Per arbitro e VAR, però, non ci sono gli estremi per il cartellino rosso. L'episodio che scatena le proteste del Napoli. Il momento chiave arriva poco prima dell'intervallo. Rasmus Hojlund parte in progressione al limite dell'area, con lo spazio per puntare la porta del Como.

