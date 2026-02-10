Napoli-Como è arrivato il suo momento | debutto da titolare per l’azzurro

Questa sera il Napoli torna in campo con una grande novità: debutto da titolare per un giocatore che finora aveva avuto poche occasioni. Dopo l’uscita anticipata dalla Champions League, la squadra di Spalletti punta tutto sulla Coppa Italia, sperando di portare a casa il primo trofeo stagionale. La partita si gioca in casa, e i tifosi sono in fermento, pronti a sostenere i loro beniamini in questa occasione importante.

Dopo la prematura e deludente uscita dalla Champions League, per il Napoli la Coppa Italia diventa un traguardo a cui ambire. La squadra di Antonio Conte, oltre a dover terminare il campionato tra le prime quattro classificate, proverà ad aggiungere un altro trofeo in bacheca, da posizionare al fianco della Supercoppa vinta a dicembre. Per strappare il pass per le semifinali, dove ad attendere la vincitrice c'è già l'Inter, gli azzurri dovranno superare il Como di Fabregas e per farlo il tecnico salentino si affiderà anche ad un nuovo arrivato: Giovane.

