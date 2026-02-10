Questa sera al Maradona il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il tecnico del Napoli, Conte, opta per un giovane dal primo minuto, puntando sui talenti emergenti. La partita comincia alle 21:00 e promette emozioni fin dal primo minuto.

Il Napoli e il Como tornano in campo martedì sera al Maradona per sfidarsi nel quarto di finale di Coppa Italia. Chi passa il turno va ad affrontare l’Inter, che si è qualificata la settimana scorsa eliminando il Torino. I partenopei sono reduci da una vittoria entusiasmante e ottenuta in extremis sul campo del Genoa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Como (Coppa Italia, 10-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Giovane dal 1? per Conte

Approfondimenti su Napoli Como

Questa sera al Maradona il Napoli e il Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Como | Info Settore ospiti; Pronostico Napoli-Como quote quarti finale Coppa Italia; Napoli-Como: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia.

Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa ItaliaLa diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Coppa Italia 2025-2026: Napoli-Como, le probabili formazioniDalla gara del Maradona verrà fuori il nome dell'avversaria dell'Inter nelle semifinali della Coppa nazionale. sportal.it

Non solo l'attesa per Napoli-Como: al Maradona spunta anche la protesta della Curva A "Trasferte vietate, torti arbitrali e mercato bloccato, MA NESSUNO PARLA", quanto scritto sul volantino firmato dagli Ultras della Curva azzurra COSA NE PENSATE - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com