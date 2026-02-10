Napoli-Como 0-0 Conte ritrova Mazzocchi e lancia Giovane titolare LIVE

Il Napoli e il Como si sfidano ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri tornano in campo dopo aver battuto il Cagliari ai rigori al Maradona. Questa sera, mister Conte ripresenta Mazzocchi e schiera dal primo minuto un giovane talento. La partita resta aperta, ma al momento nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol.

Il Napoli affronta il Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri nel turno precedente hanno sconfitto il Cagliari dopo una lunga serie di calci di rigore al Maradona. I lariani invece hanno sconfitto agilmente la Fiorentina al franchi, nella loro stagione nefasta. Conte per questo incontro si affida ai ritorni di Milinkovic in porta, Beukema in difesa e Mazzocchi sulla fascia destra. Davanti insieme ad Hojlund e Vergara c’è il nuovo acquisto Giovane, prelevato dal Verona. Fabregas invece a sorpresa risponde con un attacco molto leggero per mettere in difficoltà la retroguardia partenopea, attacco composto da Addai, Paz come falso nueve e Baturina in grande forma.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Domani sera al Maradona il Napoli affronta il Como nei Quarti di finale di Coppa Italia.

