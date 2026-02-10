Napoli annuncio in diretta alla vigilia del Como | ecco cos’è stato riferito

Domani sera il Napoli affronta il Como di Fabregas in una partita di Coppa Italia. La sfida si gioca alle 21:00 e i partenopei cercano la qualificazione, ma il Como non si farà trovare impreparato. La squadra di casa vuole mettere in difficoltà gli avversari e dimostrare il proprio valore davanti al pubblico. La vigilia è calda e l’attenzione è tutta sulla sfida che promette emozioni.

Il Napoli, domani sera alle ore 21:00, affronterà in Coppa Italia il Como di Fabregas in una sfida che sarà tutt’altro che da sottovalutare. A tal proposito, del match che gli azzurri saranno chiamati ad affrontare si è parlato molto a ‘Il Bello del Calcio’ su ‘Televomero’. Occhio ad alcune parole nello specifico: di seguito tutti i dettagli. Napoli, crescono le aspettative per il Como: le parole arrivano in diretta. Francesco Modugno ha parlato ai microfoni della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “ Può starci il Napoli in semifinale se avrà la forza mentale di subire a volte un calcio evoluto e pieno di idee, la freschezza della gioventù del Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

