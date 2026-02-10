Nello Musumeci assicura che lo Stato interverrà per aiutare chi ha perso la casa a Niscemi. Il ministro della Protezione civile parla di una

“È stata una sciagura annunciata”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci ospite su Rai di “XXI Secolo”, facendo il punto della frana a Niscemi, frutto di un lento e inesorabile processo di dissesto. Focus della puntata condotta da Francesco Giorgino il dissesto idrogeologico e le conseguenze dell’uragano Harry nelle regioni del Sud. “Già la frana del 1997 aveva lanciato un allarme non raccolto nella sua drammaticità. Duecento anni prima, a fine 700, un’altra frana mise in ginocchio la popolazione”, ha detto il ministro sottolineando le responsabilità di sindaci, amministratori regionali, prefetti sui quali sta indagando la magistratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Musumeci: “Lo Stato c’è, daremo una casa a chi l’ha persa. Meloni presto di nuovo sull’isola”

A Niscemi, la croce che si trovava sul ciglio della frana è crollata.

Emergenza maltempo, Musumeci: In Sicilia rischio frane in 9 comuni su 10, entro pochi giorni gli altri fondi; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Niscemi dopo la frana, Musumeci accelera: Parere tecnico in arrivo; Maltempo, l'informativa al Senato di Musumeci: In Sicilia 9 comuni su 10 hanno aree ad alto rischio frane. Su Niscemi non sono mancati gli sciacalli.

