Alla scuola materna Mameli di Macerata si tiene il laboratorio musicale

"Musica Maestre" è il titolo del laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni, aperto a tutta la cittadinanza, andato in scena alla scuola materna Mameli di Macerata. L’iniziativa, organizzata dalle insegnanti con la professoressa Elisa Ercoli, si è trasformata in un momento di festa condivisa tra scuola e famiglie. La palestra dell’istituto è diventata uno spazio di gioco, ascolto e scoperta, accogliendo bambini e genitori in un clima di entusiasmo e partecipazione. Il laboratorio ha offerto ai piccoli partecipanti l’opportunità di vivere un’autentica esperienza di propedeutica musicale, esplorando suoni e ritmi attraverso il movimento, la vocalità e l’utilizzo di semplici strumenti operativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Musica Maestre", laboratorio per i piccoli della Mameli

