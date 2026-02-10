Museo della Collegiata Un nuovo ingresso e l’ascensore Al via l’ampliamento del complesso

Il Museo della Collegiata di Empoli si prepara a cambiare volto. È partito il cantiere per creare un nuovo ingresso e mettere un ascensore, così più persone potranno visitarlo senza difficoltà. L’obiettivo è rendere il museo più accessibile a tutti, anche a chi ha problemi di mobilità. I lavori sono appena iniziati e presto si vedranno i primi risultati.

EMPOLI Il Museo della Collegiata di Empoli sarà un luogo sempre più accessibile a tutte e tutti grazie al cantiere appena avviato per la realizzazione di un nuovo ingresso al complesso museale e l’installazione di un ascensore. Si tratta di interventi attesi che si aggiungono a quanto è già stato fatto all’interno del Museo e che determinano un ampliamento ancora più importante negli spazi. Interventi che hanno determinato la chiusura, a partire da oggi e per il tempo del cantiere, delle sale del Museo. Al Museo della Collegiata i lavori sono stati suddivisi in due momenti: il primo, realizzato nel dicembre del 2023, ha portato all’installazione, al primo piano del Museo, di una nuova pavimentazione flottante che ha consentito di superare i dislivelli presenti tra le sale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

