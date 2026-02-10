Mps-Mediobanca la scalata al palo e l’ombra di UniCredit

Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e consigliere di Montepaschi, si trova al centro di un’indagine. Secondo le ipotesi, avrebbe acquistato azioni di Mps e Mediobanca proprio prima dell’offerta pubblica di scambio. Per ora, si tratta solo di un’ipotesi di reato, niente di più, ma il sospetto solleva una certa attenzione sulle dinamiche di mercato e sui possibili interessi in gioco. La vicenda si inserisce in uno scenario più ampio di scalate e tensioni tra le grandi banche italiane.

C'è un' ipotesi di reato, non un reato acclarato. Dettaglio tecnico che però non cambia la sostanza: Stefano Di Stefano, alto dirigente del Mef e consigliere Montepaschi, avrebbe comprato azioni della banca senese e di Mediobanca alla vigilia dell' Ops, intascando 8.700 euro per sé e 1.300 per suo figlio. Insider trading d'antan, versione low cost. Insomma, poraccitudine. Se proprio devi sporcarti le mani, almeno fallo per cifre che valgano la pena (si scherza, naturalmente). Oltreoceano, sul possesso di informazioni riservate, c'è chi accumula fortune colossali. Qui ci si accontenta di briciole che ti mandano comunque a processo, compromettendoti carriera e reputazione.

