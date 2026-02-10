Motorvalley | tra motori storia e paesaggi la nuova serie Netflix omaggia l’Emilia-Romagna

La nuova serie Netflix “Motorvalley” arriva il 10 febbraio 2026 e porta gli spettatori tra motori, paesaggi e storia dell’automobilismo italiano. Con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, il programma si concentra sui luoghi più iconici dell’Emilia-Romagna, regione famosa per le sue case automobilistiche e i suoi paesaggi. La serie vuole mostrare il legame tra territorio e passione per le auto, mettendo in risalto anche le città e i motori che hanno fatto la storia del settore.

La nuova serie televisiva Netflix "Motorvalley", con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, porta lo spettatore alla scoperta di alcuni dei luoghi più iconici dell'automobilismo italiano, dall'Emilia-Romagna al Lazio, a partire dal 10 febbraio 2026. La produzione, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, ha scelto di ambientare le riprese tra circuiti leggendari, città storiche e paesaggi industriali, trasformando questi spazi in protagonisti attivi della narrazione. Il cuore pulsante di "Motorvalley" è senza dubbio l'Emilia-Romagna, definita storicamente come la "Terra dei motori". Questa regione, estendendosi da Piacenza a Rimini lungo la via Emilia, è culla di marchi automobilistici e motociclistici di fama mondiale come Maserati, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Dallara e Pagani.

