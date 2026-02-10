Motorvalley | Netflix svela il lato umano delle corse italiane con Argentero tra pista e risate
Netflix porta in scena la Motorvalley con una serie che mostra il lato più umano delle corse italiane. Luca Argentero e Giulia Michelini si muovono tra pista e risate, raccontando storie di passione, sfide e sogni nel mondo delle auto. La serie mette in evidenza come il motorsport sia anche fatica e sacrificio, oltre a adrenalina e velocità. Imola fa da sfondo a questa narrazione fatta di emozioni e determinazione.
Imola e la Motorvalley sono oggi protagoniste su Netflix con l’esordio della serie omonima. La produzione, con Luca Argentero e Giulia Michelini, esplora il mondo dei motori e dell’automobilismo italiano, mettendo in scena storie di ambizione, riscatto e passione sullo sfondo del Campionato Italiano Gran Turismo. La presentazione della serie ha visto gli attori protagonisti a “Che tempo che fa” sul Nove, dove hanno raccontato le sfide linguistiche e le emozioni legate al progetto. La serie, prodotta da Groenlandia Group con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della sua Film Commission, è stata girata in larga parte ad Imola, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma anche sui circuiti del Mugello e di Vallelunga.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Motorvalley Netflix
Motorvalley | Netflix svela la serie sulle corse GT con Luca Argentero e Giulia Michelini
Netflix Italia ha annunciato l’arrivo di “Motorvalley”, una nuova serie originale dedicata alle corse GT.
Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero
Motorvalley approda su Netflix, portando sullo schermo una nuova serie dedicata al mondo delle corse.
Ultime notizie su Motorvalley Netflix
Argomenti discussi: Luca Argentero cambia volto: ora corre in Motorvalley; Luca Argentero è un ex pilota d'auto nella serie Netflix Motorvalley: trama, cast e data d'uscita; UCI Cinemas | Al via le rassegne Oscar, Horror e Kids Club; Michael | Il nuovo trailer italiano infiamma il web e lancia la sfida al Super Bowl LX.
Da oggi la serie Motorvalley su Netflix, Luca Argentero e l’accento romagnolo: È uno stato d’animoE’ girata in larga parte a Imola, la presentazione a ’Che tempo che fa’. ll protagonista, con Giulia Michelini, ospiti di Fabio Fazio, tra scherzi e battute. Ho scoperto la velocità, mai mi ero sedut ... msn.com
Motorvalley serie tv: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su NetflixMotorvalley serie tv: la trama con Luca Argentero e Giulia Michelini, il cast completo, il finale e i luoghi spettacolari tra Imola e Modena. maridacaterini.it
#Motorvalley da domani su Netflix! Press, digital & commercial Upgradeartist Look Max Mara Make-up @nikipinna Hair Fulvia Tellone Simone Belli Make Up Academy facebook
Motorvalley arriva su Netflix: adrenalina e corse nel cuore d’Italia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.