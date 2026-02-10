Motorvalley | Netflix svela il lato umano delle corse italiane con Argentero tra pista e risate

Netflix porta in scena la Motorvalley con una serie che mostra il lato più umano delle corse italiane. Luca Argentero e Giulia Michelini si muovono tra pista e risate, raccontando storie di passione, sfide e sogni nel mondo delle auto. La serie mette in evidenza come il motorsport sia anche fatica e sacrificio, oltre a adrenalina e velocità. Imola fa da sfondo a questa narrazione fatta di emozioni e determinazione.

Imola e la Motorvalley sono oggi protagoniste su Netflix con l’esordio della serie omonima. La produzione, con Luca Argentero e Giulia Michelini, esplora il mondo dei motori e dell’automobilismo italiano, mettendo in scena storie di ambizione, riscatto e passione sullo sfondo del Campionato Italiano Gran Turismo. La presentazione della serie ha visto gli attori protagonisti a “Che tempo che fa” sul Nove, dove hanno raccontato le sfide linguistiche e le emozioni legate al progetto. La serie, prodotta da Groenlandia Group con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della sua Film Commission, è stata girata in larga parte ad Imola, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma anche sui circuiti del Mugello e di Vallelunga.🔗 Leggi su Ameve.eu

