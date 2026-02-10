Motorvalley la nuova serie Netflix con Luca Argentero è una bomba

Martedì 10 febbraio arriva su Netflix “Motorvalley”, la nuova serie italiana prodotta da Groenlandia di Matteo Rovere. La serie porta gli spettatori nel mondo dell’automobilismo, seguendo tre protagonisti che cercano una possibilità di riscatto. È una storia di speranza e passione, raccontata con un ritmo veloce e senza fronzoli.

Esce in piattaforma martedì 10 febbraio "Motorvalley" la nuova serie Netflix Italia original, prodotta da Groenlandia di Matteo Rovere che porta il pubblico dietro le quinte del mondo dell'automobilismo, seguendo la storia di tre protagonisti ai margini, alla ricerca disperata di un possibile.

