Pedrosa conferma: Acosta in Ducati è quasi fatta. Dalla Spagna arrivano voci di un accordo già chiuso, e Pedrosa, collaudatore KTM e commentatore TV, non ha nascosto il suo entusiasmo. La trattativa sembra ormai cosa fatta e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Pedro Acosta in Ducati sembra sempre più una realtà ormai vicina. Dalla Spagna i rumors abbondano e parlano di accordi già raggiunti, poi una conferma ulteriore potrebbe essere arrivata da Dani Pedrosa, che è collaudatore di KTM e commentatore per Dazn Spagna. L’ex pilota Moto gp ha rilasciato alcune frasi eloquenti nell’analisi dei test di Sepang sulla piattaforma tv, parlando di ‘buona mossa’ Ducati per quanto riguarda il mercato piloti, e il riferimento a Pedro Acosta appare molto esplicito. Si sta per delineare, dunque, un team tutto spagnolo in Ducati dal 2027, con Marc Marquez che rinnoverà il contratto e Pedro Acosta che salirà per la prima volta su una moto rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Pedrosa conferma Acosta in Ducati: “Buona mossa per loro”

Approfondimenti su Acosta Ducati

La Ducati ha deciso di fare una mossa importante sul mercato piloti per il 2027.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

PEDRO ACOSTA SERÁ COMPAÑERO DE MARC MÁRQUEZ EN 2027, ESTÁ HECHO

Ultime notizie su Acosta Ducati

Argomenti discussi: MotoGP, Dani Pedrosa conferma a metà il duo Marquez + Acosta: Senza dubbio la Ducati ha fatto la scelta giusta; Bagnaia, la strana alleanza con Alex Marquez per colpa di Marc e l'outing di Pedrosa su Acosta in Ducati; MotoGP | Pedrosa e il mercato piloti: La Ducati ha fatto una buona mossa...; MotoGP 2026. Dani Pedrosa su Pedro Acosta: Bella mossa di Ducati, ma la notizia non è ancora ufficiale! [VIDEO].

MotoGp, Pedrosa conferma Acosta in Ducati: Buona mossa per loroIl tester KTM e commentatore per Dazn sembra confermare l’approdo di Pedro Acosta in Ducati dal 2027. Pedrosa ha parlato di ‘buona mossa’ di Borgo Panigale: sempre più vicino il team tutto spagnolo co ... sport.quotidiano.net

Bagnaia, la strana alleanza con Alex Marquez per colpa di Marc e l'outing di Pedrosa su Acosta in DucatiIl destino accomuna Pecco Bagnaia e Alex Marquez in cerca di una moto e un team ufficiale mentre Pedrosa confessa Acosta in Ducati ... sport.virgilio.it

#MotoGP, #Pedrosa: " #Marquez in buona forma, #Bezzecchi e #Aprilia molto forti" x.com

Il pensiero di Pedrosa sulla coppia Ducati 2027 https://polegp.it/2026/02/07/motogp/dani-pedrosa-ammette-ducati-ha-anticipato-tutti/ #motogp #ducati #pedroacosta #danipedrosa - facebook.com facebook