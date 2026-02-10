Questa mattina si sono fatti sentire i commenti di alcuni politici e personaggi pubblici, che definiscono “eroi” Giovanardi e Tricarico. Il motivo? La loro presa di posizione su temi legati a valori come Dio, Patria e Famiglia. Intanto, il fratello di Adinolfi sogna un’alleanza tra Vannacci, Corona e lui stesso, un tridente politico che punta a rappresentare quei principi. Tuttavia, non tutti sono convinti: c’è chi fatica ad immaginare Corona come baluardo della famiglia e nutre riserve anche sulle altre due figure. La

Fratello Adinolfi sogna un tridente politico con lui, Vannacci e Corona, ossia Dio-Patria-Famiglia. Io sono poco imaginifico e Corona come baluardo della famiglia non riesco proprio a visualizzarlo, e anche sulle restanti due punte nutro qualche riserva. I miei eroi sono altri: Giovanardi e Tricarico. L’indomito politico modenese ha fermato una maomettana che indossava il burqa: “Le ho fatto presente che nel nostro ordinamento non è possibile circolare mascherati”. Ovviamente ne è seguita polemica. L’impavido cantante milanese ha postato sui social un pezzo voce-chitarra intitolato “Viva l’Italia” e dedicato a Ghali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Motivi per chiamare eroi Giovanardi e Tricarico

Approfondimenti su Corona Famiglia

Le festività natalizie appena trascorse hanno suscitato diverse riflessioni a Bellaria Igea Marina, dove il dibattito pubblico si concentra sulle iniziative e sui risultati raggiunti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Questa domenica per motivi organizzativi avremo il classico menù alla carta Abbiamo intanto preparato il menù per Domenica 15 Febbraio a Pranzo Per prenotare basta chiamare allo 0585-793572 #pranzodelladomenica #rist facebook