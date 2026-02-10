Morte Alexander Adarich imprenditore ucraino e figlio Igor sequestrati prima della caduta da B&B | ragazzo indebitato con uomini russi

La morte di Alexander Adarich scuote ancora di più le indagini sul suo sequestro. L’imprenditore ucraino è stato trovato senza vita dopo essere stato tenuto prigioniero in un bed and breakfast, insieme al figlio Igor. Secondo quanto si sa, il ragazzo era indebitato con uomini russi e si trovava in una situazione complicata. Poco prima di morire, Alexander aveva ricevuto un messaggio su Telegram da un account chiamato “Kirill”. La polizia sta cercando di capire se ci siano collegamenti tra il messaggio e la morte dell’imprenditore.

Alexander Adarich, poco prima di morire, è stato contattato da un account su Telegram nominato "Kirill". "Kirill" ha inviato ad Adarich l'indirizzo dell'airbnb, appartamento dal quale non è uscito vivo, aprendo la pista concreta dell'omicidio La morte di Alexander Adarich, imprenditore e banc.

