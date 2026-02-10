Una gatta ha attirato l’attenzione di studenti e insegnanti su un tema delicato come la Shoah. In un’aula di scuola, i ragazzi ascoltano stupiti mentre una gatta, chiamata Morbo K, sembra diventare protagonista di una lezione inattesa. La presenza dell’animale ha fatto scattare curiosità e coinvolgimento, portando i giovani a riflettere su fatti storici importanti.

Chi l’avrebbe mai detto che una gatta potesse affrontare un argomento così importante come la Shoah e accendere l’attenzione di intere scolaresche? Ebbene sì. Lo scorso 30 gennaio tutte le classi terze della scuola media Panzini di Bellaria Igea Marina si sono recate al teatro Astra, per assistere allo spettacolo " Il valzer della bugia ", monologo teatrale tratto dal libro ‘ Una bugia che salvò il mondo ’ di Nicoletta Bortolotti. Uno spettacolo che ha l’obiettivo di ricordare le vittime della Shoah e in particolare un centinaio di ebrei salvati da una bugia: essere affetti dal ‘ morbo K ’, malattia contagiosissima ma inesistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morbo K, la finta malattia che salvò decine di vite

In questo testo si racconta la figura di Giovanni Borromeo, medico romano nato nel 1898, che ha scelto di agire con coraggio e integrità durante eventi difficili, salvando numerose vite e dimostrando il valore dell’etica professionale nel contesto ospedaliero.

L'episodio del Morbo K, una malattia inventata, evidenzia come un inganno possa influenzare la storia e la memoria.

