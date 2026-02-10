Montini seppe difendere la libertà e dignità umana

Gino Montini è stato un antifascista di Ferrara che ha difeso con coraggio la libertà e la dignità umana. La sua storia è stata raccontata grazie a una testimonianza della dottoressa Quarzi, che ha coinvolto gli studenti della terza B in un progetto di gruppo. Un modo per non dimenticare il suo esempio di resistenza.

Gino Montini, il coraggio silenzioso dell'antifascismo ferrarese. Grazie alla testimonianza della dottoressa Quarzi, la classe 3ªB, ha potuto svolgere un lavoro di gruppo su di lui. Montini rappresenta quel mondo di opposizione civile e morale che, anche nei momenti più bui del Ventennio, seppe difendere i valori della libertà e della dignità umana. Nato e cresciuto a Ferrara, Montini maturò molto presto una coscienza critica verso il regime fascista, rifiutandone la retorica e la violenza. Montini era una persona normale con un figlio e una moglie, degli amici e un lavoro come operaio; nonostante ciò, si trovò sfollato con la famiglia a Masi San Giacomo, ma ad un certo punto dovette nascondersi a Ferrara dove venne arrestato il 16 settembre 1943 e detenuto nel carcere di Copparo.

