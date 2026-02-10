Montevago AG | Carnevale in preparazione quattro giorni di festa e tradizioni siciliane dal 20 febbraio

Montevago si avvicina alla 36ª edizione del suo Carnevale, in programma dal 20 febbraio. Quattro giorni di festa, maschere e tradizioni siciliane che coinvolgono l’intera comunità. Le strade della Valle del Belìce si preparano a diventare un grande palcoscenico di colori e allegria.

Montevago si prepara alla 36ª edizione del Carnevale: un’esplosione di tradizione e comunità. Il Carnevale di Montevago, piccolo comune della provincia di Agrigento in Sicilia, si avvia alla sua 36ª edizione, pronto a trasformare le strade della Valle del Belìce in un vibrante palcoscenico di festa. L’evento, in programma dal 20 al 23 febbraio 2026, rappresenta un momento cruciale per la comunità locale e un’importante vetrina per le tradizioni siciliane. L’amministrazione comunale, con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, ha organizzato quattro giorni di festeggiamenti che promettono di coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera di allegria e colore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quattro giorni di festa tra musica e tradizione.

