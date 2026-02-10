Montegrotto prepara il Carnevale | festa per famiglie al Parco Mostar

Montegrotto Terme si prepara al Carnevale. Il Parco Mostar si riempirà di colori e allegria con un pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie. Sarà una festa semplice, con giochi e iniziative per divertirsi insieme, nel cuore della cittadina.

Il Parco Mostar di Montegrotto Terme si prepara ad accogliere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 15.30, il principale spazio verde cittadino diventerà teatro del "Carnevale della Città", iniziativa promossa dall'Amministrazione.

