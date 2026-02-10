Montegrotto prepara il Carnevale | festa per famiglie al Parco Mostar

Da padovaoggi.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Montegrotto Terme si prepara al Carnevale. Il Parco Mostar si riempirà di colori e allegria con un pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alle famiglie. Sarà una festa semplice, con giochi e iniziative per divertirsi insieme, nel cuore della cittadina.

Il Parco Mostar di Montegrotto Terme si prepara ad accogliere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Domenica 15 febbraio, a partire dalle 15.30, il principale spazio verde cittadino diventerà teatro del “Carnevale della Città”, iniziativa promossa dall’Amministrazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Montegrotto Mostar

Cerreto Sannita si prepara al Carnevale: tre giorni di festa

Cerreto Sannita si appresta a vivere tre giorni di festa.

Ladispoli prepara il Carnevale 2026: novità in arrivo per bambini e famiglie

Ladispoli si appresta a organizzare il Carnevale 2026, con diverse novità dedicate a bambini e famiglie.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.