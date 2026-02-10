Capcom annuncia che l’universo di Monster Hunter Wilds si allarga con una grande espansione e un nuovo aggiornamento. La casa giapponese ha confermato che a breve arriverà un maxi contenuto, mentre l’aggiornamento 1.041 è in fase di sviluppo e pronto a portare novità ai giocatori. La community attende con entusiasmo le novità che cambieranno ancora una volta il gioco.

L’universo di Monster Hunter Wilds è pronto ad allargarsi in modo significativo. Capcom ha ufficializzato lo sviluppo di una grande espansione e ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento versione 1.041 fissato per il 18 febbraio. I primi dettagli concreti sull’espansione verranno svelati nel corso dell’estate. Un’espansione di grande respiro, sulla scia dei DLC storici. Nel videomessaggio pubblicato per il primo anniversario del gioco, il producer Ryozo Tsujimoto ha chiarito l’ambizione del progetto. La nuova espansione in sviluppo per Monster Hunter Wilds punta a un livello di contenuti paragonabile a Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter Rise: Sunbreak, due delle espansioni più apprezzate dell’intera saga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Monster Hunter Wilds si espande: maxi espansione confermata e update 1.041 in arrivo

Approfondimenti su Monster Hunter Wilds

Recenti indiscrezioni indicano che Monster Hunter Wilds potrebbe essere presto disponibile anche su Nintendo Switch 2.

Capcom ha annunciato il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, accompagnato da un trailer con dettagli sulle nuove caratteristiche e aggiunte.

Monster Hunter Wilds - Free Title Update 4

