Monreale tra le 10 mete top d’Italia l’annuncio dalla Bit di Milano | È un modello di turismo

Monreale conquista il podio delle mete più visitate in Italia, secondo l’annuncio alla Bit di Milano. La città non è più solo famosa per l’arte, ma viene riconosciuta come esempio di buona vivibilità e di accoglienza per i turisti. Un risultato che porta Monreale sotto i riflettori e conferma il suo ruolo di destinazione preferita in Italia.

Un riconoscimento che proietta Monreale sul tetto d'Italia, non solo come scrigno d'arte, ma come modello di vivibilità e accoglienza. Durante la Bit di Milano, il prestigioso portale Visit Italy ha svelato la lista delle dieci mete imperdibili per il 2026 nell'ambito del progetto "Luminous Destinations". Tra queste eccellenze spicca proprio la nostra città normanna, scelta come esempio virtuoso di resistenza all'overtourism e promozione di un turismo "lento" e consapevole. Il riconoscimento presentato a Milano non premia soltanto i mosaici del Duomo, patrimonio dell'Umanità, ma l'intero "sistema Monreale".

