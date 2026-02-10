Monica Porta, comandante della Polizia Locale di Bergamo, si racconta tra passato e presente. Dalla passione per il suo lavoro, nata a vent’anni, fino a diventare a capo di un comando complesso, descrive come questa carriera l’abbia cambiata e fatta crescere. Parla di sicurezza, territorio e dei giovani, con uno sguardo rivolto al futuro della città.

L’INTERVISTA. Dalla passione nata a vent’anni alla guida di un comando complesso: la comandante racconta sicurezza, territorio, giovani e futuro della città. «Questo lavoro mi ha sicuramente cambiata, ma mi ha fatto anche crescere». È da qui che parte il racconto di Monica Porta, comandante della Polizia Locale di Bergamo, arrivata in città nel novembre 2024 dopo una lunga esperienza maturata in altri comandi lombardi. Un percorso iniziato giovanissima, quasi per caso, e diventato nel tempo una scelta professionale e di vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Monica Porta, la comandante della Polizia Locale di Bergamo: «Questo lavoro mi ha cambiata e fatta crescere»

