Monica Menchi torna a interpretare il ruolo di Isabella, questa volta in uno spettacolo comico. La commedia ha riscosso successo tra il pubblico, mentre l’attrice si dedica anche alla regia degli allievi del Teatro Buonalaprima di Buggiano. Un febbraio intenso, tra risate e impegno sul palco.

Un febbraio ricco di impegni e di soddisfazioni professionali per Monica Menchi, che porta in scena due spettacoli e cura la regia della performance degli allievi del Teatro Buonalaprima di Buggiano. L’attrice pistoiese torna a impersonare " Isabella Andreini, comica gelosa", nell’opera tratta dal poema teatrale di Enrico Bernard e già interpretata lo scorso anno al teatro Bolognini. Dopo la rappresentazione a Roma dei giorni scorsi a Roma al teatro Tordinona, Menchi, in occasione della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte, mercoledì 25 febbraio al Polo Culturale Puccini Gatteschi di Pistoia (Vicolo Malconsiglio numero 7, traversa di via del Can Bianco), ripropone il divertente testo in cui, in chiave lirico-comica, viene tracciata la biografia della Andreini e la costituzione di una delle più note compagnie, a livello mondiale, della Commedia dell’arte nel primo Seicento, la Compagnia dei Gelosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monica è di nuovo Isabella, comica gelosa

Approfondimenti su Monica Menchi

In occasione delle Giornate Mondiali della Commedia dell'Arte, torna in scena a Roma l'opera

Il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita sabato 17 gennaio alle 21 “Cercando Monica Amando”, uno spettacolo dedicato a Monica Vitti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monica Menchi

Argomenti discussi: Il nuovo gioco di Santa Monica sarà allo State of Play di Sony? Ecco cosa dice un insider; Monica è di nuovo Isabella, comica gelosa; Apple Tv show a Santa Monica: da Ford a Pfeiffer, parata di star per un anno di serie; Planet Funk: Le canzoni della rinascita.

Monica è di nuovo Isabella, comica gelosaFebbraio ricco per Menchi, attrice e regista pistoiese: torna con il poema di Bernard, poi il dramma sull’amianto e i racconti di Cechov ... lanazione.it

Jo Squillo: Louis Erard X Monica Bonvicini, la presentazione del nuovo orologio d’artistaPer la 14a edizione di Art Genève, Louis Erard presenta il suo terzo orologio d'artista con Monica Bonvicini. Grafico. Architettonico. Leggermente provocatorio. tgcom24.mediaset.it

Ieri pomeriggio siamo stati di nuovo a Centallo, con le catechiste Maura e Monica, con Don Andrea e il loro gruppo di ragazzini di prima media per coinvolgerli nel significato giocoso e positivo del nostro volontariato Grazie alla Parrocchia San Giovanni facebook