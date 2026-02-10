Mirandola a scuola con spadino e sfollagente | denunciato minorenne

Un minorenne è stato denunciato a Mirandola perché portava a scuola uno spadino e uno sfollagente. La polizia ha effettuato controlli nelle scuole della zona e ha trovato gli oggetti, considerati armi potenziali. L’adolescente è stato immediatamente segnalato alle autorità, mentre le forze dell’ordine continuano a pattugliare gli ambienti scolastici per prevenire situazioni simili.

Modena, 10 febbraio 2026 – A scuola con oggetti che erano a tutti gli effetti potenziali armi, uno studente minorenne è stato denunciato dalla polizia di Stato a Mirandola, nel corso di mirati controlli preventivi all’interno degli istituti scolastici e nelle aree limitrofe che nel caso specifico hanno riguardato una scuola secondaria di secondo grado appunto a Mirandola. Lo scorso 22 gennaio, fa sapere oggi la polizia di Stato in una nota, gli agenti hanno trovato nello zaino del giovane una riproduzione di uno spadino tipo daga con lama di 28 centimetri, uno sfollagente telescopico e una bomboletta di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mirandola, a scuola con spadino e sfollagente: denunciato minorenne Approfondimenti su Mirandola Scuola A scuola con una sciabola. Minorenne denunciato. Altri studenti trovati con la droga Lavoratore in nero minorenne e videosorveglianza non autorizzata, chiuso centro estetico cinese a Mirandola Un centro estetico cinese di Mirandola è stato chiuso dai carabinieri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mirandola Scuola Argomenti discussi: 120 dosi di droga scoperte in una scuola a Mirandola; Controlli nelle scuole di Mirandola, la Polizia cinofila rinviene stupefacenti; CONTROLLI ANTIDROGA NELLE SCUOLE DI MIRANDOLA: RINVENUTE SOSTANZE STUPEFACENTI; Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola, sequestro durante i controlli dell'unità cinofila. Scuole sicure: minorenne denunciato a Mirandola durante i controlli di prevenzioneLa Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un minorenne italiano per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza. Nella mattinata del 22 gennaio scorso, nell’ambito di specifici serviz ... sassuolo2000.it A scuola con lama da 28 cm, sfollagente e spray urticnte: denunciato minorenneNello zaino che aveva portato a scuola uno studente minorenne aveva una riproduzione di uno spadino tipo daga con lama di 28 cm, uno sfollagente telescopico e una bomboletta di spray al peperoncino. V ... lapressa.it Per Mirco Besutti, storico direttore della Scuola di Musica di Mirandola, prima, e della Fondazione Scuola di Musica dell’Unione Comuni... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.