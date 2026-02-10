Questa sera al Target Center i Timberwolves dominano gli Atlanta Hawks. La squadra di casa si riprende nel secondo quarto con una schiacciata e poi allunga nel punteggio, portando a casa una vittoria netta. Alla fine, il tabellone segna 138-116 per i Minnesota, che mostrano sicurezza e concentrazione fin dall’inizio.

Una serata di basket deciso al Target Center racconta la superiorità dei Minnesota Timberwolves, che chiudono la sfida con un convincente 138-116 sugli Atlanta Hawks. L'inizio è stato segnato da una partenza offensiva rapida e concentrata, con un protagonista particolare che ha incendiato la prima frazione. La partita si è messa subito sui binari della gestione, grazie a una pressione difensiva efficace e a una condivisione del pallone in attacco che ha favorito tiri di alta qualità. Nel corso del primo tempo, anthony edwards ha mostrato una performance decisiva segnando 21 dei suoi 30 punti entro la mezzanotte, gettando le basi per una vittoria che avrebbe preso forma in maniera netta nel corso dei 24 minuti successivi.

© Mondosport24.com - Minnesota si riprende il secondo quarto con una schiacciata



