Mini rivoluzione in polizia locale a Monfalcone | arrivano i taser

La polizia locale di Monfalcone ha ricevuto i primi taser. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente l’uso di questa pistola a impulsi elettrici come nuova arma in dotazione agli agenti. È una piccola rivoluzione per i vigili, che ora avranno uno strumento in più per intervenire in situazioni di emergenza.

La polizia locale di Monfalcone ha ufficialmente in dotazione il taser, lo ha deciso la Giunta comunale approvando in via definitiva l'adozione della pistola a impulsi elettrici quale arma di reparto. È infatti terminato il periodo di sperimentazione con due operatori appositamente formati e con.

