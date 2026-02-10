Minenna sostituisce la foto con Mattarella e aggiunge quella con Papa Leone XIV

Marcello Minenna ha aggiornato il suo sito dopo le polemiche. Dopo aver pubblicato una foto alterata con il presidente Mattarella, ha inserito quella corretta, con entrambi che indossano la mascherina. La modifica arriva poco dopo gli articoli de Il Foglio e di Open che avevano sollevato il caso.

Dopo la pubblicazione degli articoli de Il Foglio e di Open, Marcello Minenna ha aggiornato il suo sito personale sostituendo la foto alterata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con quella dove entrambi indossano la mascherina. Ma non è l’unico scatto finito sotto osservazione. Infatti, anche una foto con Papa Leone XIV, citata dal Corriere della Sera, è stata messa in forte dubbio. La foto con Mattarella e le mascherine. La fotografia che ritraeva Minenna e Mattarella senza mascherina, nonostante l’incontro fosse avvenuto effettivamente il 9 settembre 2020 e in piena pandemia, non è più presente nella photogallery del sito dell’assessore calabrese.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Mattarella PapaLeoneXIV

Una foto di Marcello Minenna con Sergio Mattarella sta facendo discutere.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mattarella PapaLeoneXIV

Minenna sostituisce la foto con Mattarella e aggiunge quella con Papa Leone XIVAnche la foto con il pontefice è stata oggetto di accuse, ma anche in quel caso è solo una modifica estetica (o di privacy) ... open.online

Marcello Minenna pubblica sul suo sito una foto con Mattarella e il Papa. Ma è fatta con l'intelligenza artificialeIl direttore delle Dogane di Monopoli era già finito nella bufera per aver utilizzato impropriamente il logo del MES ... affaritaliani.it

Nel nuovo episodio del #podcast Leone dixit, Andrea Tornielli riflette sulle parole di Papa Leone XIV dedicate alla Scrittura come «parola di Dio in parole umane». Il Papa mette in guardia da letture fondamentaliste o puramente spiritualiste che «ne tradiscono - facebook.com facebook

A Roma Papa Leone XIV vuole cinque nuove chiese...di legno ift.tt/d10nRoY x.com