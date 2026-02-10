Milano Scrivere per disinnamorarsi | Un uso romantico di te il nuovo romanzo di Maria Bellucci
Milano torna a parlare di libri con il nuovo romanzo di Maria Bellucci. La scrittrice, ormai milanese d’adozione, pubblica “Un uso romantico di te”, un testo che svela un lato diverso della sua scrittura. Dopo anni lontana, torna a scrivere con un romanzo che affronta temi di amore e disinnamoramento, senza eccessi o fronzoli. La sua presenza sulla scena letteraria si fa sentire di nuovo, dopo le pubblicazioni degli ultimi anni, tra cui anche un’inchiesta su prostituzione e numeri.
Milano – “Un uso romantico di te” è il nuovo, intenso romanzo di Maria Bellucci. La scrittrice e giornalista abruzzese d’origine, ma milanese d’adozione torna sulla scena letteraria dopo le pubblicazioni “La Bella Costituzione” (2016), “L’incantatrice di numeri” (2023) e l’inchiesta “Puttane, Prostitute e Prestate”. “Un uso romantico di te”, pubblicato da Passione Scrittore, nasce dalla necessità di trasformare il dolore privato di un innamoramento cieco e di una scomparsa inspiegabile in una potente storia di dipendenza, scrittura e riscatto. Il romanzo è ambientato a Milano nel presente. La protagonista, Nina, vive una vita ordinaria scandita dai ritmi del lavoro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
