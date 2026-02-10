Milano il video del sequestro di 35 chili di droga | i dettagli del blitz quattro arresti

A Milano, le forze dell’ordine hanno arrestato quattro persone durante un blitz antidroga. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 35 chili di droga. Tra gli arrestati c’è anche una donna. La polizia ha messo fine a un giro di spaccio molto attivo nella zona. Gli agenti sono entrati in azione all’alba e hanno trovato tutta la merce nascosta in un appartamento. Ora si indaga per capire meglio i collegamenti tra i coinvolti.

La polizia di Stato ha arrestato tre uomini e una donna in un'operazione antidroga portata a termine dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. Gli investigatori hanno sequestrato 30,6 chili di hashish, 2,3 chili di marijuana, altrettanti di cocaina, 11 mila euro in contanti e la riproduzione di un'arma da fuoco. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le indagini, svolte da agenti in borghese, si sono sviluppate tra Milano e Novate Milanese, dove i poliziotti hanno monitorato i movimenti degli indagati fino a intervenire con controlli e perquisizioni che hanno portato al sequestro dello stupefacente e del denaro, in parte suddiviso in mazzette.

