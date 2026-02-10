Milano Cortina | tutti gli azzurri in gara oggi dallo sci dl fondo all' hockey

Oggi a Milano-Cortina gli italiani scendono in pista e ghiaccio con diverse discipline. Gli atleti nazionali sono pronti a sfidarsi tra sci di fondo, hockey e altre specialità. La giornata promette di essere intensa, con molte gare da seguire e tanti tifosi in attesa di vedere i loro beniamini in azione.

AGI - Ecco il programma completo degli azzurri in gara oggi alle competizioni di Milano-Cortina. Una giornata ricca di appuntamenti che vedrà gli atleti italiani impegnati in diverse discipline invernali. La mattinata si apre con lo sci di fondo a Tesero, dove si terranno le qualificazioni della Sprint TC sia per le donne (con Federica Cassol e Caterina Ganz) che per gli uomini (con Federico Pellegrino e Simone Daprà). Parallelamente, a Milano, iniziano le gare di short track. Sci di fondo e short track: qualificazioni e quarti di finale. Le prime sfide si svolgono al Tesero Cross-Country Skiing Stadium.

