Milano-Cortina | pm indaga 6 persone per scontri corteo altri in corso di identificazione

Questa mattina la polizia ha portato avanti le indagini sugli scontri di sabato scorso in zona Corvetto a Milano. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento. Altre persone sono ancora in fase di identificazione. La polizia continua a lavorare per fare luce su quanto accaduto durante la protesta contro i Giochi olimpici.

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Sono sei le persone indagate per resistenza, manifestazione non autorizzata e travisamento dopo gli scontri avvenuti sabato scorso, in zona Corvetto a Milano, durante la manifestazione contro i Giochi olimpici. I primi iscritti, il fascicolo è stato assegnato al pubblico ministero Alessandro Gobbis, sono tre donne e tre ragazzi immediatamente identificati dalla Polizia subito dopo i fatti. La Digos, che ha già consegnato una relazione in Procura, sta lavorando all'identificazione di altre persone che avrebbe preso parte agli scontri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: pm indaga 6 persone per scontri corteo, altri in corso di identificazione Approfondimenti su Milano Cortina Scontri in A1, in corso a Torino l’identificazione dei tifosi del Napoli A Torino, la Polizia di Stato sta attualmente identificando i tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti sulla A1 con i supporter della Lazio. Scontri al corteo di Milano contro le Olimpiadi #Milano-Cortina- Olimpiadi || Durante il corteo di oggi a Milano, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: dall’inaugurazione alle gare, dove vederle e quando, tutto quello che c’è da sapere; Milano Cortina, Wada indaga su iniezioni nel pene di alcuni atleti; Caso Sangiuliano, pm Roma indagano su audio: rischio processo per Boccia; Garlasco, due pm del sistema Pavia che indagano su Mario Venditti rinunciano ai fascicoli ed è caos. Vigilante brindisino morto nel cantiere Milano Cortina, c'è un indagato. Disposta l'autopsiaUn sit-in per denunciare che la morte di Pietro Zantonini, vigilante di Brindisi di 55 anni morto su un cantiere per le Olimpiadi a Cortina d’Ampezzo, non può essere considerata una fatalità. lagazzettadelmezzogiorno.it Sparatoria a Milano, morto un 28enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari del poliziotto in borghese alla vista dell'arma, ora è indagatoIl sangue versato a Rogoredo si intreccia con un’altra polemica che agita Milano proprio in queste ore: lo sbarco degli agenti americani dell'ICE per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Nonostante le ... leggo.it Il Messaggero. . Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi tra piste e mondanità. di Angela Pederiva / #IlMessaggero #milanocortina #cortina2026 - facebook.com facebook Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.