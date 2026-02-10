Lindsey Vonn ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo il grave incidente che le ha fratturato la tibia. La sciatrice statunitense ha detto di essere consapevole dei rischi che correva e di non avere rimpianti. Ha aggiunto che la vita è breve e che ha scelto di vivere ogni momento senza paura, anche se questo significa affrontare il dolore e il recupero lungo. La sua determinazione resta forte, e il messaggio che manda è chiaro: non bisogna mai fermarsi davanti alle difficoltà.

La sciatrice statunitense, dopo il grave incidente che le è costato la frattura della tibia, ha ribadito la piena consapevolezza della propria scelta, affidando alle sue parole un messaggio di coraggio e ispirazione L’incidente avvenuto a Cortina ha messo bruscamente fine all’avventura olimpica di Lindsey Vonn, ma non alla sua storia. La campionessa statunitense ha riportato una frattura alla tibia dopo una caduta durante la discesa, un epilogo amaro che ha immediatamente riacceso il dibattito su rischio, età e limiti nello sport di altissimo livello. Ma nelle parole della stessa Vonn, non c’è spazio per i rimpianti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Lindsey Vonn senza rimpianti: “Sapevo di rischiare, ma la vita è breve”

Approfondimenti su Milano Cortina

Dopo le operazioni per la frattura al femore, Lindsey Vonn si rompe il silenzio e dice:

Ieri sera Lindsey Vonn ha rotto il silenzio e si è rivolta ai media per la prima volta dopo il grave incidente durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Come sta Lindsey Vonn. Il sogno olimpico e l’ultima discesa della regina che ha sfidato il tempo; Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn: Il sogno olimpico non è finito come volevo. Dovrò sottopormi ad altri interventi.

Lindsey Vonn e il suo infortunio alle Olimpiadi di Milano CortinaLindsey Vonn racconta la sua esperienza dopo un infortunio alle Olimpiadi, dimostrando che il vero fallimento è non averci provato. notizie.it

Milano Cortina, Sinner a Vonn: Sto pensando a teSto pensando a te Lindsey Vonn. E' il breve messaggio che Jannik Sinner invia alla campionessa statunitense dello sci, con una storia su Instagram. La frase accompagna una foto del tennista e di ... ansa.it

Il Messaggero. . Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi tra piste e mondanità. di Angela Pederiva / #IlMessaggero #milanocortina #cortina2026 - facebook.com facebook

Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi C’è Italia-Gran Bretagna di curling per il bronzo #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com