La mamma di Giada D'Antonio si dice già soddisfatta e orgogliosa. In una intervista, ha detto che per lei la figlia ha già vinto, anche se la gara deve ancora arrivare. Intanto, tutta Napoli si prepara a tifare forte: il debutto della prima atleta napoletana in un’Olimpiade invernale è ormai vicino. La città si anima e aspetta con entusiasmo il grande momento.

Il tempo dell’attesa è quasi esaurito. Manca sempre meno al debutto della prima napoletana di sempre ad una olimpiade invernale. Giada D’Antonio, classe 2009, di San Sebastiano al Vesuvio esordirà martedì 10 febbraio nella combinata, la specialità dello sci alpino che consiste in una prova a squadre in cui due atleti dello stesso Paese gareggiano in una disciplina: nello slalom e nella discesa libera. Giada rappresenterà l’Italia insieme a Nadia Delago: «per scaramanzia non facciamo previsioni, ma sogniamo un nome importante» afferma la colombiana Sandra Cabezas Gonzalez, mamma di Giada D’Antonio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Milano Cortina, la mamma di Giada D'Antonio: «Per me ha già vinto e tutta Napoli è con lei»

Approfondimenti su Milano Cortina

Giada D’Antonio, 17 anni, fa il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Giada D’Antonio si prepara a diventare la prima napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlio; Lollobrigida: 'Mamma e atleta, non c'è emozione più bella'. VIDEO; Milano Cortina, la mamma di Giada D'Antonio: Per me ha già vinto e tutta Napoli è con lei.

La mamma olimpionica Francesca Lollobrigida ha trasformato la sua sfida in un abbraccio d'oro con il figlioFrancesca Lollobrigida conquista l'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, festeggiando con il figlio Tommaso. nostrofiglio.it

Milano Cortina, Lollobrigida e l'oro da mamma: Adesso un altro figlioL'azzurra, tornata alle gare dopo la nascita di Tommaso, trionfa nel pattinaggio velocità ... adnkronos.com

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

Milano - Cortina 2026 #sonostatoazzurodisci facebook