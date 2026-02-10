La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali a Verona si avvicina e due nomi sono in cima alla lista per la telecronaca su Rai2. Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport, e Stefano Bizzotto sono i favoriti per raccontare l’evento il 22 febbraio. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Sono due i nomi in pole position per la telecronaca Rai della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona e in onda su Rai2: quello del vicedirettore vicario di Rai Sport, Marco Lollobrigida, e quello del telecronista Stefano Bizzotto. Lo apprende l’Adnkronos da ambienti televisivi, dopo che ieri, un incontro tra l’ad Rai Giampaolo Rossi e il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha sancito che non sarà quest’ultimo a guidare il racconto del gran finale dei giochi invernali. A favore di Lollobrigida e Bizzotto giocherebbe anche il fatto che sono già entrambi sul campo in questi giorni per Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, cerimonia di chiusura: in pole Lollobrigida e Bizzotto per telecronaca

La Rai finisce sotto accusa per alcune gaffe durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Petrecca si trova nel mezzo di una bufera di critiche dopo la sua telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina.

