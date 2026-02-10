Milano Cortina caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadre | sfuma il sogno della medaglia

Da ildifforme.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano Cortina Sofia Goggia scivola durante la discesa libera a squadre e cade. La sua gara termina in anticipo e il sogno di una medaglia si dissolve. La bergamasca aveva sperato di portare a casa una medaglia, ma la sua caduta ha compromesso tutto. Ora resta l’amarezza tra gli atleti e i tifosi.

Che peccato per Sofia Goggia. L’azzurra è caduta nella discesa libera della combinata a squadre a Milano-Cortina, vedendo sfumare la possibilità di lottare per una nuova medaglia. Goggia è scivolata lunga sullo Scarpadon, a circa tre quarti di pista, quando accusava già un ritardo di quattro decimi rispetto all’austriaca Ariane Raedler. Fortunatamente, si è rialzata autonomamente e senza apparenti conseguenze fisiche. La caduta ha però compromesso definitivamente la gara della fuoriclasse bergamasca, che è stata costretta ad abbandonare ogni ambizione di podio. Restano invece buone le prestazioni delle altre azzurre nella prova di discesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

milano cortina caduta per sofia goggia nella combinata a squadre sfuma il sogno della medaglia

© Ildifforme.it - Milano Cortina, caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadre: sfuma il sogno della medaglia

Approfondimenti su Milano Cortina

Milano-Cortina, Sofia Goggia cade nella discesa libera combinata: come sta l’azzurra

Sofia Goggia è caduta durante la discesa libera combinata sulle Tofane, la stessa pista dove Lindsey Vonn ebbe un incidente serio.

Sofia Goggia, un sogno d’oro nella discesa libera di Milano Cortina 2026

Sofia Goggia torna a emozionare gli italiani, otto anni dopo il suo oro a Pyeongchang.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn è caduta durante la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Vonn, incidente e paura: caduta nella discesa di Milano Cortina; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti.

milano cortina caduta perMilano Cortina 2026, caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadreCaduta per Sofia Goggia nella discesa libera della combinata a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurra è scivolata a circa tre quarti di pista nella mattinata di martedì 10 febbraio, ... ecodibergamo.it

milano cortina caduta perSofia Goggia, chi è la sciatrice caduta a Milano Cortina: età, carriera, record, infortuni, medaglie olimpicheNiente da fare per Sofia Goggia. La sciatrice azzurra, reduce dal bronzo olimpico conquistato solo due giorni fa, è scivolata durante la discesa nella combinata a squadre femminile e ... ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.