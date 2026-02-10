Milano Cortina caduta per Sofia Goggia nella combinata a squadre | sfuma il sogno della medaglia
Questa mattina a Milano Cortina Sofia Goggia scivola durante la discesa libera a squadre e cade. La sua gara termina in anticipo e il sogno di una medaglia si dissolve. La bergamasca aveva sperato di portare a casa una medaglia, ma la sua caduta ha compromesso tutto. Ora resta l’amarezza tra gli atleti e i tifosi.
Che peccato per Sofia Goggia. L’azzurra è caduta nella discesa libera della combinata a squadre a Milano-Cortina, vedendo sfumare la possibilità di lottare per una nuova medaglia. Goggia è scivolata lunga sullo Scarpadon, a circa tre quarti di pista, quando accusava già un ritardo di quattro decimi rispetto all’austriaca Ariane Raedler. Fortunatamente, si è rialzata autonomamente e senza apparenti conseguenze fisiche. La caduta ha però compromesso definitivamente la gara della fuoriclasse bergamasca, che è stata costretta ad abbandonare ogni ambizione di podio. Restano invece buone le prestazioni delle altre azzurre nella prova di discesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
