Milano-Cortina 2026 | un impulso digitale e economico per gli sport invernali

La prospettiva dei Giochi Olimpici invernali del 2026 sta già dando una scossa all’economia e al digitale nel settore degli sport invernali in Europa. Un’indagine di Visa rivela che le strutture e le aziende legate agli sport invernali stanno investendo per prepararsi a questa grande occasione. Le Olimpiadi di Milano-Cortina promettono di portare nuove opportunità e di rilanciare un settore che, negli ultimi anni, aveva mostrato segnali di rallentamento.

L’indagine condotta da Visa. L’industria degli sport invernali in Europa è pronta a vivere una vera e propria trasformazione grazie ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A evidenziarlo è Visa, Official Payment Technology Partner dei Giochi. Secondo i nuovi dati VisaNet di Visa Consulting & Analytics (VCA), nella stagione 202425 la spesa generata dalle transazioni face-to-face nelle località sciistiche europee è cresciuta in modo significativo: +20% in Austria, +15% in Francia e +10% in Svizzera e Norvegia. Anche in Italia i comprensori sciistici hanno registrato una forte crescita, con un aumento del 20% della spesa rispetto alla stagione precedente, confermando il ruolo centrale del Paese nel panorama europeo degli sport invernali. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano-Cortina 2026: un impulso digitale e economico per gli sport invernali Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Olimpiadi Milano Cortina 2026: quali sono gli sport olimpici e le sedi dei Giochi invernali La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta. Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; I record Olimpici che possono cadere a Milano Cortina 2026. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma delle gare di oggi 10 febbraioGiornata intensa a Milano-Cortina, con l'assegnazione 9 ori e un bronzo. Alle 10.30 la discesa della Combinata donne, alle 14 lo slalom. Alle 14.05 gli azzurri del Curling si giocano il terzo posto co ... tg.la7.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 10 febbraio, streaming, calendario italiani in garaOggi martedì 10 febbraio va in scena la settima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle ... oasport.it Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com Milano - Cortina 2026 #sonostatoazzurodisci facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.