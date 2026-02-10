Milano-Cortina 2026 sta attirando l’attenzione anche sul curling, sport in crescita in Italia. Tra pietre di granito speciale e la famosa Pizza Paul, il mondo di questa disciplina si arricchisce di dettagli poco conosciuti. Recentemente sono emerse anche vicende legate a contestazioni e scandali, che hanno fatto discutere gli appassionati. Queste sono alcune curiosità che offrono uno sguardo più approfondito sul gioco.

Il curling è uno sport che divide: c'è chi lo trova noioso e chi non riesce a staccarsene. Ma al di là delle opinioni personali, dietro quelle pietre che scivolano sul ghiaccio si nascondono storie sorprendenti, scandali tecnologici e curiosità che rendono questo sport molto più affascinante di quanto sembri. Ecco dieci cose che probabilmente non sapevi sul "roaring game" che tanti appassionati sta reclutando durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Intanto, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia., Perché il curling viene definito lo sport che ruggisce?Il curling è soprannominato "the roaring game", letteralmente il gioco ruggente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, tutti pazzi per il curling: 10 curiosità che (forse) non conoscevi sul "gioco ruggente"

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