L’Italia torna a festeggiare ai Giochi di Milano Cortina 2026 con un’altra medaglia d’oro. Questa volta, nello short track, la staffetta mista azzurra conquista il primo posto, regalando al paese il suo secondo titolo olimpico. La squadra italiana ha dimostrato grinta e velocità, portando a casa un risultato che fa sognare ancora di più questa edizione invernale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo titolo olimpico per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina. Dalla staffetta mista dello short track arriva il secondo oro dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Davanti al pubblico della Milano Ice Skating Arena, la squadra azzurra ha dominato la finale, precedendo Canada e Belgio e regalando una giornata storica allo sport italiano. La finale: Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel decisivi. A conquistare il titolo olimpico sono stati Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, protagonisti della gara decisiva. Il quartetto ha chiuso con il tempo di 2’39”02, imponendosi con autorità sugli avversari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano Cortina 2026: trionfo azzurro nello short track, oro nella staffetta mista

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track.

L’Italia torna a salire sul podio ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano-Cortina 2026: il trionfo che può costarci caro

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Trionfo per Svizzera e Austria, delusione Italia: gli highlights della combinata a squadre in 3'; Olimpiadi 2026, oro Lollobrigida. Fontana: trionfo su pista di Milano; Trionfo azzurro sulla Stelvio: argento per Franzoni e bronzo per Paris nella libera di Milano Cortina 2026.

Secondo oro per l’Italia a Milano Cortina: trionfo nella short track staffetta mista!Dopo il successo di Lollobrigida arriva un altro oro per l'Italia a Milano Cortina 2026: trionfo nella finale di short track staffetta mista ... generationsport.it

Milano Cortina, protagonisti con Galaxy Z Flip7 Olympic EditionCon Galaxy Z Flip7 Olympic Edition protagonista del racconto, l’Italia apre in grande stile il programma dello short track a Milano Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro nella staffetta mista. mediterranews.org

Tra i partner delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 c’è anche Airbnb. La piattaforma rientra in un accordo di sponsorizzazione pluriennale siglato ne... - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il Cio: l’atleta ucraino potrà indossare una fascia nera x.com