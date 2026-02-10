Milano-Cortina 2026 la prima discesa di Giada D' Antonio alle Olimpiadi | ecco come è andata

Questa mattina, a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Giada D'Antonio ha affrontato la sua prima discesa ufficiale. La ragazza di 16 anni, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha gareggiato nella combinata femminile insieme a Nadia Delago. L’atleta ha mostrato sicurezza e determinazione sulla pista, dando una buona impressione in vista delle gare che verranno.

Poco fortunato l'esordio olimpico della sciatrice partenopea Giada D'Antonio in coppia questa mattina con Nadia Delago nella combinata femminile. Un'inforcata netta ha ostacolato la napoletana che poi ha anche perso aderenza: è durato solo pochi secondi il debutto olimpico della napoletana che però avrà la sua seconda chance giovedì 18 febbraio quando disputerà la prova individuale nello slalom. Resta un atteggiamento molto positivo dell'enfant prodige campana che è scesa in pista con tanto coraggio. Resta un atteggiamento molto positivo della atleta classe 2009 tesserata per lo Sci Club Vesuvio che dall'inizio si è assunta molti rischi.

