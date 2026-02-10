Milano Cortina 2026 | giornata intensa di gare azzurri in pista tra sci di fondo short track e slalom combinato

Oggi Milano e Cortina hanno vissuto una giornata ricca di emozioni sportive. Gli atleti italiani sono scesi in pista in diverse discipline, dal fondo allo short track, fino allo slalom combinato. Le gare sono state intense e hanno portato entusiasmo tra il pubblico presente e davanti alle tv. La giornata ha dimostrato come l’Italia sia pronta a dare il massimo ai Giochi del 2026.

Milano Cortina 2026 è entrata nel vivo con una giornata intensa di gare che ha visto protagonisti gli atleti italiani in diverse discipline, dallo sci di fondo allo short track, passando per biathlon, curling e hockey su ghiaccio. La rassegna olimpica invernale, in svolgimento tra Milano e Cortina d'Ampezzo, ha offerto oggi uno spettacolo variegato, con qualificazioni, quarti di finale, finali e competizioni a squadre che hanno entusiasmato i tifosi e messo alla prova le capacità degli azzurri. La giornata è iniziata con lo sci di fondo a Tesero, dove le qualificazioni della Sprint TC hanno visto Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz e Nicole Monsorno impegnate nella prova femminile.

