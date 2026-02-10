Milano Cortina 2026 due operazioni dopo la caduta in discesa | per Lindsey Voon condizioni stabili
Lindsey Vonn è stabile dopo due interventi al femore. La campionessa americana è stata operata a Treviso, dove si trova ora sotto osservazione. Le sue condizioni sono rassicuranti, anche se dovrà seguire un lungo percorso di recupero. La notizia arriva in un momento in cui si avvicinano i Giochi di Milano-Cortina 2026.
Treviso – Lindsey Vonn è “stabile” dopo essere stata sottoposta a due operazioni per la riduzione della frattura al femore della gamba sinistra. La 41enne fuoriclasse statunitense è ricoverata a Treviso dopo il grave infortunio nella discesa olimpica di Cortina (leggi qui) e le sue condizioni sono avvolte – almeno parzialmente – nel mistero. Pochi dettagli trapelano sui media americani dopo le informazioni diffuse nella giornata di domenica. I due interventi sono stati eseguiti presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso da un’équipe di chirurghi ortopedici e plastici locali sulla stessa gamba che l’atleta si era infortunata lo scorso 30 gennaio nella discesa di Coppa del mondo di Crans-Montana, in Svizzera.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
