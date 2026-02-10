Milano Cortina 2026 | Curling 11a medaglia per l’Italia

L’Italia conquista la sua undicesima medaglia ai Giochi di Milano Cortina 2026, questa volta nel curling. Mosaner e Constantini battono la Gran Bretagna in una finale intensa, fatta di strategie e nervi saldi. È il terzo podio olimpico per il curling azzurro, che continua a sorprendere e a portare a casa risultati importanti. La squadra festeggia con entusiasmo, mentre i tifosi seguono con trepidazione.

Curling, Bronzo olimpico per Mosaner e Constantini dopo una sfida tattica contro la Gran Bretagna L'Italia festeggia l'undicesima medaglia ai. L'Italia festeggia l'undicesima medaglia ai Giochi di Milano Cortina 2026 grazie al curling. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul podio olimpico conquistando una preziosa medaglia di bronzo davanti al pubblico di casa. Dopo l'oro di quattro anni fa, la coppia azzurra conferma il proprio valore in una disciplina che continua a regalare soddisfazioni al movimento italiano. La gara per il terzo posto contro la Gran Bretagna è stata intensa e molto tattica, con un punteggio sempre ravvicinato che non ha mai superato l'1 0 per nessuna delle due squadre nelle fasi iniziali.

