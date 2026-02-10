Milano-Cortina 2026 | Biathlon Sci e Hockey oggi in campo per nuove medaglie e finali emozionanti
Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma. Gli atleti si sfidano nel biathlon, nello sci e nell’hockey, cercando di conquistare le ultime medaglie in palio. La giornata promette emozioni e sorprese, con finali che potrebbero cambiare la classifica generale. Le Olimpiadi invernali sono entrate nel vivo, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori e appassionati.
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con la quarta giornata di competizioni, che vedrà l’assegnazione di diverse medaglie in discipline come biathlon, sci, short track e slittino. L’Italia sarà protagonista con la nazionale femminile di hockey su ghiaccio, impegnata contro la Germania, e con atleti in diverse finali, soprattutto nello sci alpino e di fondo. Le gare si svolgeranno in diverse località, tra cui Anterselva, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Milano e Tesero. La giornata si apre con il biathlon individuale maschile da 20 km, in programma alle 13:30 all’Antholz-Anterselva Biathlon Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu
