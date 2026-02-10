Milano-Cortina 2026 | Biathlon Sci e Hockey oggi in campo per nuove medaglie e finali emozionanti

Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma. Gli atleti si sfidano nel biathlon, nello sci e nell’hockey, cercando di conquistare le ultime medaglie in palio. La giornata promette emozioni e sorprese, con finali che potrebbero cambiare la classifica generale. Le Olimpiadi invernali sono entrate nel vivo, attirando l’attenzione di migliaia di spettatori e appassionati.

