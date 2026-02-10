Milano Cortina 2026 assalto al megastore olimpico | code di oltre 40 minuti per i gadget

Una lunga coda si forma sotto il cielo di piazza Duomo a Milano. Centinaia di persone, tra turisti e cittadini, aspettano oltre quaranta minuti per entrare nel megastore dedicato alle Olimpiadi del 2026. Molti confessano di essere in centro per altri motivi, ma non resistono alla tentazione di comprare gadget e memorabilia. La fila si muove lentamente, mentre il caldo e la folla rendono l’attesa ancora più pesante.

La coda procede con estrema lentezza. Quaranta minuti di attesa sotto il cielo di piazza Duomo, tra cinesi, inglesi e milanesi doc che confessano di essere «in centro per altro» ma non resistono al richiamo. Il megastore ufficiale di Milano Cortina 2026 è diventato meta di pellegrinaggio laico, una specie di «Mecca del ricordo griffato» dove la pazienza si misura in passi e il desiderio in euro. Perché portarsi a casa un pezzo delle Olimpiadi invernali ha un prezzo, e non sempre è alla portata di tutti. Il megastore milanese. Varcata la soglia dopo l’estenuante attesa di 40 minuti (che nel fine settimana si dilata ulteriormente), ci si trova in un salone immenso: 1. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026, assalto al megastore olimpico: code di oltre 40 minuti per i gadget

